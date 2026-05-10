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Tajani lancia 'Coalizione di Roma per Hormuz': Priorità sicurezza alimentare e fertilizzanti – Il video

10 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 Ma oggi intanto da qui parte un chiaro messaggio perché nasce una coalizione che si occuperà della sicurezza alimentare e dei fertilizzanti, in modo che possa attraverso Hormuz, una volta arrivato il cessate il fuoco duraturo, possano arrivare strumenti fondamentali per tante popolazioni, in modo particolare dell'Africa che sono in difficoltà, ma anche la nostra agricoltura ha bisogno di fertilizzanti", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione Italia/Fao/Med9 su blocco Hormuz e conseguenze per energia e fertilizzanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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