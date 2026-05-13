Meloni su critiche a Piano Casa: Posso decidere io quali sono le priorità del Governo? – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Chiaramente, se vuole, io le dico anche con alcuni, quali provvedimenti. Intanto, lei dice non mi dica Piano Casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che si è dato il governo nell'ultimo anno? Lei vuole decidere anche quello?", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev