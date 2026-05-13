Trump: Prima di me la Casa Bianca era una 'Shit House', l'ho rimessa a nuovo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2026 Siamo riuniti qui stasera ed è emozionante perché questo posto non veniva curato a dovere. Mia moglie mi ha detto che devo comportarmi in modo presidenziale e non usare un linguaggio volgare. Non lo farò, quindi normalmente avrei detto che era una 'Shit House', ma non voglio dirlo", così il Presidente degli Stati Uniti al suo intervento durante il Rose Garden Club Dinner alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev