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Standing ovation a Meloni, protesta delle opposizioni, La Russa: Ci lamentiamo anche degli applausi? – Il video

14 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 Al termine dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in risposta all'interrogazione di Lucio Malan (FdI) è scattato l'applauso. Alla protesta delle opposizioni il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto: "Sto lasciando che applaudano. Non mi sembra una novità. Se ci lamentiamo anche degli applausi…". Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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