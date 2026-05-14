Standing ovation a Meloni, protesta delle opposizioni, La Russa: Ci lamentiamo anche degli applausi? – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 Al termine dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in risposta all'interrogazione di Lucio Malan (FdI) è scattato l'applauso. Alla protesta delle opposizioni il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto: "Sto lasciando che applaudano. Non mi sembra una novità. Se ci lamentiamo anche degli applausi…". Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev