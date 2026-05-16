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"La trappola di Tuicidide" su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

16 Maggio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata all'01.40. Nella nuova puntata il viaggio del Presidente Usa Donald Trump in Cina e l'incontro con Xi Jinping, la trappola di Tuicidide e i nuovi iconici balli questa volta dalla sede del Governo cinese e dalla città proibita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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