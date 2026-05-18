Donzelli su legge elettorale: Aperti a dialogo, opposizione non potrà dire che vogliamo fare da soli – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2026 "Se poi, ecco, credo che non potranno dire 'eh, non c'è stata la possibilità di scriverla insieme'. Noi continuiamo a dire: scriviamola insieme. Se poi qualcuno non la vuole scrivere insieme, poi però se le regole del gioco non verranno scritte insieme, la responsabilità sarà di chi si è tirato fuori da questo", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev