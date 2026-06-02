2 giugno, Bocelli saluta le Autorità e con un bacio Meloni dopo aver cantato l’Inno di Mameli – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Andrea Bocelli canta l'Inno di Mameli ai Fori imperiali in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Presenti, tra gli altri, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa. Bocelli ha salutato con un bacio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Courtesy: Ministero della Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev