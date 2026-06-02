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2 giugno, Meloni incontra paracadutista dopo mancato lancio causa vento forte: Ci rifaremo – Il video

02 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 La Presidente della Repubblica Giorgia Meloni è andata via dai Fori Imperiali dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica. Mentre andava via la folla ha gridato 'Grande Giorgia' e ha applaudito. Meloni ha ricambiato salutando. Meloni ha anche incontrato un paracadutista con cui ha parlato del mancato volo a causa del forte vento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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