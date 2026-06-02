2 giugno, Meloni scherza con i giornalisti: Non vi fate male – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 "Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno. E di responsabilità perché, dopo tantissimi anni, dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo – che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani – ma che fosse anche una festa d'orgoglio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine delle celebrazioni del 2 giugno ai Fori Imperiali. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev