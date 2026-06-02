'Grande Giorgia,' il saluto della folla mentre Meloni va via da Fori Imperiali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata via dai Fori Imperiali dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica. Mentre andava via la folla ha gridato 'Grande Giorgia' e ha applaudito. Meloni ha ricambiato salutando. Meloni ha anche incontrato un paracadutista con cui ha parlato del mancato volo a causa del forte vento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev