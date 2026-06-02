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Tricolore da 2000 mq sul Colosseo, i Vigili del Fuoco lo dispiegano per la Festa del 2 giugno – Il video

02 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Un’enorme bandiera italiana di 2.000 metri quadrati è stata issata sul Colosseo dai Vigili del Fuoco del reparto SAF (Speleo Alpino Fluviale) in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. L’operazione, che si ripete da vent’anni, ha richiesto l’utilizzo di 900 connettori e circa 14 chilometri di corde. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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