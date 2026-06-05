Piantedosi: Ok Cdm a intervento normativo su immigrazione per dare immediata attuazione al piano Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 Piantedosi su immigrazione: Intervento normativo per dare immediata attuazione al piano UE "Allora, il provvedimento per la parte che riguarda il Ministero dell'Interno in realtà è composto da alcune disposizioni importanti legate alla attuazione del Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo, che sapete è una… un insieme di regolamenti approvati dall'Unione Europea che entreranno in vigore a partire dal 12 giugno prossimo. Quindi noi abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto — il disegno di legge immigrazione e asilo che già viaggia nelle aule parlamentari — abbiamo voluto anticipare quelle norme che in qualche modo, alcune norme che ci consentivano di… che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell'Unione Europea a partire dal 13 giugno", così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev