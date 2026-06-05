Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

Piantedosi: Ok Cdm a intervento normativo su immigrazione per dare immediata attuazione al piano Ue – Il video

05 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 Piantedosi su immigrazione: Intervento normativo per dare immediata attuazione al piano UE "Allora, il provvedimento per la parte che riguarda il Ministero dell'Interno in realtà è composto da alcune disposizioni importanti legate alla attuazione del Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo, che sapete è una… un insieme di regolamenti approvati dall'Unione Europea che entreranno in vigore a partire dal 12 giugno prossimo. Quindi noi abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto — il disegno di legge immigrazione e asilo che già viaggia nelle aule parlamentari — abbiamo voluto anticipare quelle norme che in qualche modo, alcune norme che ci consentivano di… che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell'Unione Europea a partire dal 13 giugno", così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il lungo addio di Pina Picierno al Pd

2.

«I primi reattori nucleari entro il 2034», il sì della Camera sul ddl Pichetto: cosa prevede

3.

Nicole Minetti, dopo le verifiche della Procura chiesti con Cipriani risarcimenti al Fatto, È sempre Cartabianca e Report: «Fatti non veri»

4.

La prima volta di Laura Ravetto contro l’ex leader Salvini. Alla Camera per Futuro Nazionale: «Ministro, mi parli delle case agli stranieri»

5.

La grazia a Nicole Minetti «da Mattarella senza farsi influenzare», il Quirinale chiude il caso: la risposta alle voci su “silenzio” e trattamento particolare