Evento Ufc alla Casa Bianca, il video promo pubblicato su canali social della Casa Bianca – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 08 giugno 2026 La Casa Bianca ha annunciato un evento UFC in programma tra una settimana sul prato della residenza presidenziale. Nel video promozionale diffuso dall’account ufficiale, il presidente Trump appare tra i tifosi, mentre vengono mostrati preparativi per l’allestimento di un ottagono sul South Lawn, fighter nell’Oval Office e migliaia di spettatori previsti, inclusi militari. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev