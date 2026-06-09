Guerra Ucraina, Tajani: Sostegno a Kiev prioritario, da Mosca nessun segnale di dialogo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2026 "La posizione dell'Italia non è mai cambiata, il sostegno a Kiev resta una priorità del governo. Sosteniamo ogni sforzo negoziale in stretto coordinamento con i partner del G7 e dell'Unione Europea per arrivare a una pace giusta e duratura. Ogni canale diretto di interlocuzione è un fatto positivo e va incoraggiato. La Russia deve però dimostrare di volersi sedere in buona fede al tavolo dei negoziati. Purtroppo i segnali che continuano a venire da Mosca non vanno assolutamente nella direzione del dialogo. Il governo italiano è a fianco dell'Ucraina anche sul fronte delle riforme e della lotta alla corruzione, anche attraverso la disponibilità della nostra Guardia di Finanza a contribuire alla formazione delle strutture ucraine specializzate nella lotta alla corruzione", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto alla Commissione Difesa al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev