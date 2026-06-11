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Meloni: Nucleare vera soluzione alla nostra dipendenza energetica nel medio e lungo termine – Il video

11 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Anche in questo caso ho ascoltato polemiche surreali basate su affermazioni infondate, come accade spesso quando gli argomenti scarseggiano. La posizione del nostro governo su alcune misure del Green- del Green Deal, e ci tornerò, è nota e non è mutata, ma al contrario di chi guarda alle politiche energetiche con la lente dell'ideologia, il nostro governo è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. È per questo che abbiamo varato un disegno di legge delega sull'energia nucleare, che riteniamo la vera soluzione alla nostra dipendenza energetica nel medio e lungo periodo. È per questo che continuiamo a sostenere l'importanza dei biocombustibili come vettore energetico di transizione. È per questo che, udite udite, con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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