Meloni: Ok clausola su 14 miliardi per energia è un risultato che in parecchi ritenevano impossibile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Sosteniamo, insomma, l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito, però, soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev