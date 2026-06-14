Ambasciatore Usa Fertitta lancia 'Coastal Diplomacy' per Freedom 250: Viaggio tra città e borghi ST – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 Prenderà ufficialmente il via sabato 13 giugno il "Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour", l'ambiziosa iniziativa via mare con cui l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, celebrerà il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza americana e, contemporaneamente, gli 80 anni della Repubblica Italiana. A bordo del suo yacht Boardwalk, l'Ambasciatore navigherà lungo le coste della Penisola toccando almeno 13 regioni, partendo dal porto di Civitavecchia per concludere il viaggio a metà agosto in Sardegna. "Sono felice di incontrare i cittadini italiani in tutto il Paese per celebrare le connessioni che legano le nostre nazioni da generazioni", ha spiegato Fertitta. L'iniziativa non toccherà solo i grandi centri, ma punterà a valorizzare anche le realtà locali: "Ho avuto modo di visitare tutte le grandi città, ma non ho ancora avuto l'opportunità di vedere molte delle zone più piccole e incontrare i leader locali del mondo istituzionale e imprenditoriale. Fare tutte queste tappe sarà fantastico e mi permetterà di confrontarmi sia con le grandi che con le piccole comunità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev