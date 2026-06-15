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Trump: Zelensky e Putin aperti a un accordo, risolveremo guerra in Ucraina – Il video

15 Giugno 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Evian-les-Bains, Francia, 15 giugno 2026 "Voglio ringraziarti per il tuo aiuto, sei sempre stato d'aiuto, ed è un onore essere qui con te. Abbiamo avuto un'ottima conversazione ieri con il Presidente Zelensky e con il Presidente Putin, e vedo che forse possiamo fare qualcosa lì, lo penso davvero. Penso che siano entrambi aperti a questo, quindi ora che questo è finito ci concentreremo su quello, vedremo se riusciamo a risolvere anche quella situazione. 25.000 persone al mese stanno morendo, soprattutto soldati, e questo non dovrebbe accadere. Ma ieri ho avuto due ottime conversazioni di cui parleremo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'incontro con Emmanuel Macron prima del G7 a Evian-les-Bains. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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