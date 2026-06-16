Fontana (Lombardia): Rinnovata intesa sui servizi Lombardia-Canton Ticino – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 16 giugno 2026 "Voi sapete che i flussi, sia di merce che di persone, fra la Lombardia e il Canton Ticino sono molto alti. Tutti i giorni 40.000 frontalieri si recano in Svizzera a lavorare e un numero importante di svizzeri viene in Italia, in Lombardia, a loro volta a lavorare o a studiare. È chiaro che tutto… oltre poi alle merci, che sono sempre più importanti. È chiaro che, in una situazione di questo genere, abbiamo voluto rinnovare una convenzione che già esisteva per migliorare la qualità dei servizi, ma abbiamo voluto aggiungere anche qualche elemento in più per fare in modo che ci possa essere anche una maggiore integrazione fra ferro e gomma, per rendere migliore la qualità della vita dei nostri lavoratori, dei lavoratori svizzeri e, comunque, anche dei cittadini, che evitano così troppo traffico sulle strade", così il Presidente della Regione Lombardi Attilio Fontana ai microfoni di Lombardia Notizie. Courtesy: Lombardia Notizie