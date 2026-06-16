Giuli a Salonicco: Asse Roma-Atene ha permesso di recuperare migliaia di opere trafugate – Il video

(Agenzia Vista) Salonicco, 16 giugno 2026 "Aggiungo anche una passione condivisa per restituire alle comunità d’origine, grazie alla forza gentile della cooperazione tra governi amici, tra nazioni sorelle, direi, quanto la criminalità transnazionale aveva brutalmente depredato. Questo lavoro congiunto ha permesso, come ha detto la mia amica Lina, all'Italia e alla Grecia di recuperare migliaia di opere d’arte trafugate e vendute sul mercato nero", così il ministro della Cultura Alessandro Giuli al Museo Archeologico di Salonicco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev