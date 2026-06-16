Trump: La cosa più importante dell'accordo è che l'Iran non avrà armi nucleari – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 "La cosa più importante è che l'Iran non avrà armi nucleari. Su questo punto hanno dato pieno consenso, garantendo forti poteri di controllo e non avranno armi nucleari che era il punto cruciale, perché probabilmente le avrebbero usate se le avessero avute. Se cercheranno di produrre o comprare armi nucleari, le conseguenze saranno estreme. Ma non lo faranno", lo ha detto Donald Trump al G7 incontrando l'emiro de Qatar. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev