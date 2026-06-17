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Approvato il nuovo regolamento Ue sui rimpatri, il voto in plenaria a Strasburgo – Il video

17 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 giugno 2026 Gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva le modifiche alla politica Ue sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Ue. Il regolamento, approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, mira a accelerare le procedure di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento e il divieto di espulsioni collettive, e a prevenire al contempo abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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