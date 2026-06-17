Camera ardente del Cardinal Ruini nella Cappella del Seminario Romano, immagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2026 La Diocesi di Roma si unisce in preghiera per l’ultimo omaggio al cardinale Camillo Ruini. La camera ardente è allestita all'interno della Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore, con ingresso situato in via Aurelia 208. Le esequie solenni si terranno nella giornata di domani e saranno presiedute dal Santo Padre Leone XIV. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev