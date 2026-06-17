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Camera ardente del Cardinal Ruini nella Cappella del Seminario Romano, immagini – Il video

17 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2026 La Diocesi di Roma si unisce in preghiera per l’ultimo omaggio al cardinale Camillo Ruini. La camera ardente è allestita all'interno della Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore, con ingresso situato in via Aurelia 208. Le esequie solenni si terranno nella giornata di domani e saranno presiedute dal Santo Padre Leone XIV. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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