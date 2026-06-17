Divieto social ai minori, Stefani (Veneto): Serve un limite d'età come per la patente – Il video
Agenzia Vista) Venezia, 16 giugno 2026 "Dobbiamo dotare le famiglie di una… di una legge e, soprattutto, dobbiamo pensare che, come esiste una maggiore età per guidare l'auto, non può non esistere una maggiore età digitale – che può essere 14 anni, possiamo decidere quando – per poter entrare in un complesso come quello dei social network", così il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev