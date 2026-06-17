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Donzelli: Italia e Usa alleati e amici, abbiamo dovere di dire quando sbagliano – Il video

17 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2026 "Ma non non è che c'è stata una divisione. L'Italia e gli Stati Uniti sono nazioni che sono alleate e devono essere amiche per il bene dell'Occidente. Questo non vuol dire che poi l'Italia non abbia il dovere di dire no quando c'è da dire di no e di dire sì quando c'è da dire sì. Proprio perché siamo amici, quando uno sbaglia gli dice che sbaglia. Questo non cambia e non mina l'amicizia", così Giovanni Donzelli di FdI fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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