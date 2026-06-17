Mattarella al Cotec: Serve una risposta comune per l'IA, Ue compia un salto – Il video
(Agenzia Vista) Venezia, 17 giugno 2026 "I nostri Paesi devono rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e si comprende quindi il valore del memorandum firmato poc’anzi dai presidenti dei tre Cotec. L’Unione Europea deve compiere un salto. Passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto al XIX Simposio COTEC Europa a Venezia. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev