Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella al Cotec: Serve una risposta comune per l'IA, Ue compia un salto – Il video

17 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Venezia, 17 giugno 2026 "I nostri Paesi devono rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e si comprende quindi il valore del memorandum firmato poc’anzi dai presidenti dei tre Cotec. L’Unione Europea deve compiere un salto. Passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto al XIX Simposio COTEC Europa a Venezia. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Salvini sotto assedio: adesso il Capitano rischia che gli tolgano la Lega

2.

Laura Ravetto e il reato di femminicidio: «È discriminatorio»

3.

La “concertopoli” di Silvia Salis a Genova: «Ingressi riservati ai consiglieri di maggioranza»

4.

Zo***la, tr***: è scontro alla Camera. Bakkali (Pd) e Ravetto (Futuro Nazionale) leggono in aula gli insulti social – Il video

5.

Roberto Vannacci ha preso Matteo Salvini: Lega e Futuro Nazionale appaiati al 5,3%. Il generale ferisce anche la Meloni: il centrodestra è terremotato