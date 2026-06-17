Meloni a G7: "Con Trump rapporto immutato, capiamo i nostri punti di vista" – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 "Le direi che ho trovato il rapporto immutato, non ci sono state recriminazioni o abbiamo parlato di quello che è successo: abbiamo un carattere abbastanza forte, siamo entrambi" leader che "difendono con determinazione l'interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. Poi alla fine ognuno capisce qual è il punto di vista dell'altro e quindi siamo ripartiti su quello che si può fare nei prossimi mesi, come abbiamo fatto l'ultima volta che ci siamo incontrati in una situazione come questa". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev