Meloni: Orgogliosa del reato di femminicidio, battaglia per la libertà delle donne – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 "Riguardo al femminicidio io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è se gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi. Il tema, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove, in quel caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna e non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 rispondendo a chi le chiede un commento alle parole di Roberto Vannacci sul femminicidio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev