Meloni: Vannacci funzionale alla sinistra. Vota contro primo Governo di destra della storia – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 "Mi pare che il movimento dell’onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota cinque volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra e non si vuole dare una mano vedo una certa funzionalità per la sinistra. Lo considero abbastanza normale. Considero molto meno normale che si voglia essere funzionali a questo quando ci si dichiara di destra”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del G7, rispondendo a chi gli chiede se preveda un’alleanza con Futuro Nazionale con Vannacci. del G7. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev