Trump su accordo con Iran: Deve essere permanente o torneremo a bombardare – Il video

(Agenzia Vista) Evian, 17 giugno 2026 "Quando dico permanentemente, dovrebbe essere permanentemente. Ma se non è permanente, li bomberemo. Saranno bombardati, proprio come li ho bombardati mercoledì notte e martedì notte. E stavo per bombardarli giovedì notte a un livello che era tre volte superiore, e loro lo sapevano", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza dopo il bilaterale con Narendra Modi a margine del G7 a Evian. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev