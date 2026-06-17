Trump su accordo con Iran: Se non lo rispettano bombardiamo di nuovo – Il video

(Agenzia Vista) Evian, 17 giugno 2026 "Nessun presidente nella storia è mai stato più duro di me con l'Iran, e loro lo sanno. E, a proposito, se non rispettano l'accordo… o se alcune cose non sono nemmeno menzionate nell'accordo, è un memorandum d'intesa, ma abbiamo un'intesa su certe cose senza averle scritte. E se non lo rispettano, probabilmente torneremo a bombardarli finché non lo rispetteranno, sapete. È incredibile quello che i bombardamenti possono fare", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza dopo il bilaterale con Narendra Modi a margine del G7 a Evian. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev