Via libera finale dell'Eurocamera al Decreto rimpatri, Meloni: "Un successo dell'Italia" – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Ue. "Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione europea". Così in un video sui social, registrato mentre è a Evian per il G7, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev