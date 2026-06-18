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Funerale Ruini, Papa Leone: Ha guidato il popolo di Dio in momenti importanti e delicati – Il video

18 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2026 "Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili, sia quelli più gravi di responsabilità, il Signore ha voluto affidargli come sacerdote, vescovo e cardinale. Nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale, come pure la Diocesi di Roma in cui, per altrettanto tempo, ha svolto il ministero di vicario del Santo Padre", così Papa Leone al Funerale del Cardinale Ruini celebrato alla Basilica di San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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