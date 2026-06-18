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Reggio Calabria, investe la figlia di tre anni mentre fa retromarcia: la piccola muore

18 Giugno 2026 - 11:21 Stefania Carboni
reggio calabria mamma investe figlia
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Il sindaco: «Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l'intera comunità»
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Tragedia a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dove una donna ha investito accidentalmente la figlia di tre anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante i soccorsi siano intervenuti subito la piccola non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto la sera di martedì 16 giugno.

La ricostruzione dei carabinieri: tragico incidente

Dopo avere avvertito la Procura di Locri, i carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Dai rilievi non ci sarebbero dubbi sul tragico incidente. L’intera comunità di Platì è sconvolta, così come la famiglia della bimba. In rete, il sindaco Giovanni Sarica ha espresso la sua vicinanza da parte di tutto il paese: «Ci sono notizie – ha scritto – che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l’intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore».

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