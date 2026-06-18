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Trump firma la copia cartacea del memorandum di pace con l'Iran a Versailles, ospite di Macron – Il video

18 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Versailles, 17 giugno 2026 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un memorandum d'intesa con l'Iran presso la Reggia di Versailles, a margine del vertice del G7 in corso in Francia. L'accordo provvisorio, finalizzato a porre fine alle ostilità tra i due Paesi, è stato siglato poco prima di una cena ufficiale offerta dal presidente francese Emmanuel Macron. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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