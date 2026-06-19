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La domanda di Vista a Trump nel 2025: Italia e Usa alleati solo con Meloni e le formiche – Il video

19 Giugno 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 19 giugno 2026 “L’Italia sarà il nostro miglior alleato? Certamente, se resterà premier Giorgia Meloni che sta facendo un ottimo lavoro”. Così il Presidente Usa Donald Trump dopo il vertice con la premier italiana Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda dell'Agenzia Vista, che citava anche le formiche durante la visita dell'aprile 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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