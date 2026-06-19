Trump a Meloni nel 2025: Potrò dirti che sei bella? Corro il rischio – Il video

(Agenzia Vista) Egitto, 14 aprile 2026 “Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo… Negli Stati Uniti, se dici a una donna che è bella, la tua carriera politica è finita — ma io correrò il rischio. È una donna incredibile. In Italia è una politica di grande successo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero”, così il presidente americano Donald Trump, rivolgendosi alla premier italiana Giorgia Meloni a margine del summit sulla pace in Medio Oriente nell'ottobre 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev