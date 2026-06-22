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2.200 droni e 1.800 bombe russe sull'Ucraina nell'ultima settimana – Il video

22 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 22 giugno 2026 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tracciato il bilancio degli attacchi russi subiti dal Paese nell'ultima settimana, durante la quale sono stati lanciati circa 2.200 droni d'attacco, oltre 1.800 bombe aeree guidate (KAB) і 87 razzi di diversi tipi. Zelensky ha riferito che solo nella giornata di ieri i bombardamenti a Zaporizhzhia hanno causato 5 morti e 26 feriti, mentre a Poltava si sono registrati 2 morti e 12 feriti, tra cui sei bambini. Raid e attacchi di droni hanno colpito anche le regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa, Sumy, Donetsk, Kirovohrad e Rivne, oltre alle comunità di frontiera. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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