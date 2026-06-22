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Premier britannico Starmer annuncia le dimissioni: Ho messo sempre il Paese al primo posto – Il video

22 Giugno 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Londra, 22 giugno 2026 "La domanda che il mio partito si pone ora è se io sia la persona più adatta per guidarci verso le prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda, e accetto tale risposta con dignità. Ogni decisione che ho preso è stata guidata dal mettere al primo posto il Paese che amo. Ed è per questo che mi dimetterò da leader del Partito Laburista. Questa mattina ho parlato con Sua Maestà il Re per informarlo della mia decisione. Chiederò al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di definire un calendario, con l'apertura delle candidature il 9 luglio e la conclusione entro la pausa estiva", così il Primo ministro britannico Keir Starmer durante una dichiarazione alla stampa al 10 di Downing Street. Courtesy: Keir Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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