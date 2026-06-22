Starmer annuncia dimissioni e si commuove: Mi dedicherò al lavoro di padre e di marito – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 22 giugno 2026 "E nel momento in cui lascio l'incarico più grande del Paese, dedicherò più tempo a quello che è il lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic, che è stata una roccia al mio fianco sia nei momenti belli che in quelli difficili, ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia.", così il Primo ministro britannico Keir Starmer durante una dichiarazione alla stampa al 10 di Downing Street. Courtesy: Keir Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev