Meloni: Colpita da quanto successo con Trump, ma lavoro bilaterale con Usa ora torni alla normalità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "Sono rimasta colpita, ho letto tutte le ricostruzioni in cui si è ipotizzato che il mio atteggiamento fosse stato assertivo o che ci fosse stato un tentativo di distogliere l'attenzione dalla guerra in Iran- dice Meloni aprendo l'intervista- non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, ma non intendo alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Usa debba tornare alla normalità. Tajani ha fatto bene ad annullare la missione in quel momento, ma una volta che il messaggio passa, non c'è bisogno di andare oltre. All'appuntamento del 2 luglio a villa Taverna il governo sarà presente anche per rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, una personalità che lavora molto per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, perché non cambio idea: la politica estera sarà quella degli ultimi 80 anni, è importante mantenere un rapporto solido tra Usa e Europa", lo ha detto Giorgia Meloni alla festa del quotidiano La Verità, intervistata da Direttore Maurizio Belpietro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev