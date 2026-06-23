Piano casa, Bonelli (Avs): Coni soldi del Ponte sullo Stretto si potevano acquistare 80mila case – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "La nomina dell’architetto Felice Squitieri a commissario straordinario per il Piano Casa è l’ennesima dimostrazione di come la destra utilizzi le istituzioni per occupare posti di potere e distribuire incarichi agli amici di partito. Il decreto prevede un altro commissario , come previsto dall’art.9, per i piani integrati che avrà un compenso analogo al precedente. Il fatto grave è che il decreto prevede solo 2 milioni di euro per i morosi incolpevoli meno di quanto Salvini spende per gli stipendi dei suoi commissari. Per sostenere migliaia di famiglie che rischiano lo sfratto si trovano solo 2 milioni, mentre per i commissari e subcommissari si spendono oltre 2 milioni di euro. Un’ofiosa iniquità che racconta perfettamente cos’è la destra italiana. Con i soldi del Ponte sullo Stretto di Messina si potevano acquistare 80mila case sul mercato". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev