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Trump: Sabotaggio alla Reflecting Pool Washington, vandali hanno tagliato fondo con un coltello – Il video

23 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 22 giugno 2026 "No, no, è stato un atto di vandalismo. Vandali. È stato… Sapete, abbiamo una… abbiamo un taglio, credo di 290 o 300 piedi (circa 90 metri), proprio in mezzo. Probabilmente fatto con un taglierino o un coltello di qualche tipo.", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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