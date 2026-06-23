Trump: Sabotaggio alla Reflecting Pool Washington, vandali hanno tagliato fondo con un coltello – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 22 giugno 2026 "No, no, è stato un atto di vandalismo. Vandali. È stato… Sapete, abbiamo una… abbiamo un taglio, credo di 290 o 300 piedi (circa 90 metri), proprio in mezzo. Probabilmente fatto con un taglierino o un coltello di qualche tipo.", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev