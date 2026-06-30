Bonelli (Avs): Nobel Parisi ed ex Ad Enel Starace concordano, il futuro è nelle rinnovabili – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2026 "Di fronte alla crisi climatica che sta producendo effetti disastrosi e negativi, non solo sull'economia, ma anche sulla salute dei cittadini, oggi abbiamo messo a confronto un premio Nobel per la fisica, Parisi, e l'ex amministratore delegato dell'Enel, la maggiore società elettrica italiana. Insieme hanno convenuto che il futuro sta nelle rinnovabili", così Angelo Bonelli leader di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio a margine dell'evento 'Energia, democrazia e pace'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev