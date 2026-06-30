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Nobel Parisi: Abituarsi alle temperature calde? Prima si rischia di andare al campo santo – Il video

30 Giugno 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2026 "Il problema è che non è che nel futuro saremo a queste temperature. Più va avanti, più le temperature peggiorano. E teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia la la temperatura sale di due gradi, e quindi un altro… e e gli eventi estremi diventano sempre più frequenti, e situazioni di questo genere, che prima non c'erano, sono pericolose. Certo, uno si può abituare, ma può andare anche al camposanto." Così il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, in un punto stampa in piazza Montecitorio a margine dell'evento 'Energia, democrazia e pace'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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