Nobel Parisi su energia nucleare: Progetto Meloni obsoleto, il futuro dell'Italia è il solare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2026 "Mi pare un progetto, diciamo, obsoleto perché il futuro dell'Italia, specialmente tenuto conto delle sue condizioni geografiche, è nel solare. E non ha senso che paesi del Nord Europa puntino sul solare, come la Germania, e noi, che abbiamo molto più sole della Germania, puntiamo sull'energia nucleare. E poi, non… bisogna evitare di concentrarsi troppo sull'energia elettrica. L'energia elettrica è circa un quarto dell'energia che viene consumata in Italia. Ma una quantità pari di energia viene consumata per riscaldare le case. E e tagliare i consumi di riscaldamento delle case con cappotti o cose di questo genere sarebbe molto più utile che costruire centrali nucleari." Così il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, in un punto stampa in piazza Montecitorio a margine dell'evento 'Energia, democrazia e pace'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev