Solidarietà per Roccella alla Camera, Giachetti: "Vicinanza e affetto". Rampelli: "Mi associo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2026 Applausi, da parte dell'Aula della Camera, in segno di solidarietà e vicinanza nei confronti della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, oggetto di insulti via social. "Mi sento di rivolgere un grande abbraccio ad una amica, oltre che collega, non solo per il momento drammatico che sta attraversando, ma anche per lo schifo ignobile che le è stato rivolto addosso negli ultimi giorni", ha detto nel suo intervento il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti. Luigi Cavallari, il marito di Roccella, è disperso dallo scorso sabato pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev