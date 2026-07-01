Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Legge elettorale, Donzelli: Basta sorprese tra voto e Governo, nome premier sia chiaro nel programma – Il video

01 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 "Con la nuova legge elettorale non si può più fare. Avete presente le barzellette girano sui social, le cose, come lo ordini e come ti arriva? Ecco, noi vorremmo una legge elettorale in cui non accade che eh voti una cosa e poi ti arriva un'altra. Ecco, semplicemente, quello che sai quello che voti. E quindi prevediamo anche che il candidato alla presidenza del Consiglio, che è quello che davvero fa la differenza nella politica, sia scritto nel programma. Poi certo, anche dare la possibilità di avvicinare l'eletto all'elettore è una cosa che ci interessa, e Fratelli d'Italia si batterà per questo. Ma ora che la Poi, siccome poi se noi dovessimo mettere le preferenze ci sarà un'altra cosa, che è una vergogna costituzionale gravissima, e la scusa perché? Perché tante volte il Partito Democratico ultimamente è andato al governo perdendo le elezioni. Se vogliono una legge elettorale in cui scriviamo 'va al governo il Partito Democratico anche se perde le elezioni', abbiamo difficoltà a scriverla." Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crocifissi e preghiere in piazza a Roma contro il pericolo islamico. La nuova mossa di Mario Adinolfi, che dice a Vannacci: «Il mio numero di telefono ce l’ha» – Il video

2.

Repubblica: Giorgia Meloni vuole il Quirinale. Mantovano premier?

3.

Meloni e il gelo con Vannacci, l’ultimo attacco da Nicola Porro. Un presidente della Repubblica di destra? «Perché non è più un tabù» – Il video

4.

La Lega invoca la «remigrazione» contro l’omicida del pizzaiolo a Reggio Emilia. Poi il dietrofront quando scopre che è italiano. Il Pd: «Sciacalli»

5.

Sondaggio Swg, frena FdI e Vannacci approfitta: sorpasso su Salvini fermo come il Pd. Scontro Meloni-Trump: quanti stimano ancora il presidente Usa