Legge elettorale, Donzelli: Basta sorprese tra voto e Governo, nome premier sia chiaro nel programma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 "Con la nuova legge elettorale non si può più fare. Avete presente le barzellette girano sui social, le cose, come lo ordini e come ti arriva? Ecco, noi vorremmo una legge elettorale in cui non accade che eh voti una cosa e poi ti arriva un'altra. Ecco, semplicemente, quello che sai quello che voti. E quindi prevediamo anche che il candidato alla presidenza del Consiglio, che è quello che davvero fa la differenza nella politica, sia scritto nel programma. Poi certo, anche dare la possibilità di avvicinare l'eletto all'elettore è una cosa che ci interessa, e Fratelli d'Italia si batterà per questo. Ma ora che la Poi, siccome poi se noi dovessimo mettere le preferenze ci sarà un'altra cosa, che è una vergogna costituzionale gravissima, e la scusa perché? Perché tante volte il Partito Democratico ultimamente è andato al governo perdendo le elezioni. Se vogliono una legge elettorale in cui scriviamo 'va al governo il Partito Democratico anche se perde le elezioni', abbiamo difficoltà a scriverla." Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev