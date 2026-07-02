Carotenuto (M5S) su dimissioni da vigilanza Rai: No a ricatti su nomine e palinsesti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Le dimissioni della Presidente della Vigilanza Rai e dei membri dell'opposizione in Vigilanza sono dovute alla progressiva occupazione, all'ostruzionismo della maggioranza, che da un lato ha occupato l'istituzione, sottoponendoci al ricatto di dover votare a tutti i costi un Presidente della Rai scelto da Mediaset. Un ricatto a cui noi ci siamo opposti, e ci mancherebbe altro. Dall'altra parte, hanno progressivamente occupato tutti gli spazi nella Rai. Il prossimo palinsesto, che sarà presentato domani, ne è la riprova. Hanno, diciamo, attaccato tutti gli spazi di libertà, hanno distrutto una rete televisiva, di fatto Rai 3 è morta. E quindi, diciamo, il nostro è un atto legato a tutti questi fatti, a tutta questa progressività di fatti, uno più grave dell'altro, che ci hanno portato a questa decisione dolorosa, perché di fatto noi avremmo avuto tutta l'intenzione di lavorare in questa Commissione di Vigilanza, e non ci è stato concesso." Così Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev