«Sono malato, spero di farcela», Clemente Mastella gela tutti: la voce rotta dall’emozione, l’annuncio in chiesa – Il video

L'annuncio in occasione della festa della Madonna delle Grazie. La reazione dei fedeli all'annuncio dell'ex ministro

Ha gelato tutti Clemente Mastella, quando ha chiesto di pregare per lui perché anche lui malato. Il sindaco di Benevento si è lasciato andare a una confessione inattesa davanti alla basilica gremita per la festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, con la voce rotta dall’emozione. Mastella, 79 anni, ha detto pubblicamente: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela».

La giornata era dedicata alle celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro, e le parole del primo cittadino hanno spiazzato i tanti fedeli presenti. Dopo qualche istante di silenzio, però, è arrivato un applauso di incoraggiamento verso il sindaco.

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