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«Sono malato, spero di farcela», Clemente Mastella gela tutti: la voce rotta dall’emozione, l’annuncio in chiesa – Il video

02 Luglio 2026 - 14:33 Giovanni Ruggiero
L'annuncio in occasione della festa della Madonna delle Grazie. La reazione dei fedeli all'annuncio dell'ex ministro
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Ha gelato tutti Clemente Mastella, quando ha chiesto di pregare per lui perché anche lui malato. Il sindaco di Benevento si è lasciato andare a una confessione inattesa davanti alla basilica gremita per la festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, con la voce rotta dall’emozione. Mastella, 79 anni, ha detto pubblicamente: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela».

La giornata era dedicata alle celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro, e le parole del primo cittadino hanno spiazzato i tanti fedeli presenti. Dopo qualche istante di silenzio, però, è arrivato un applauso di incoraggiamento verso il sindaco.

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